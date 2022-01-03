На Буковині батько чотирьох дітей не пускав їх в школу: суд призначив покарання

В суді він заявив, що сам створив свою сім'ю і сам має право розпоряджатися долею дітей

Чоловік (на фото справа) не визнав своєї провини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Батько чотирьох дітей не пускав дітей до школи. За це отримав штраф. Інцидент стався у Чернівецькій області.

Про це свідчить постанова Путильського районного суду.

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Подробиці

В ході судового розгляда встановили, що чоловік не виконував обов'язків щодо навчання та виховання чотирьох неповнолітніх дітей. Два роки тому їх перевели на домашню форму навчання. А з почату 2021 року вони мали повернутися на очне навчання, однак пропускають заняття без поважних причин.

Четверо дітей – учні 2, 6, 8 та 11 класів. Батько аргументує свою поведінку тим, що сам є керівником свого життя та створеної ним сім'ї. Також він заявив, що у його дітей "є право вибору", щоб не іти до школи.

Він додав, що вирішив змінити своє соціальне життя на природне. Сім'я живе у високогірному селі подалі від інших будинків.

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Як покарали батька

Суд визнав чоловіка винним у тому, що він не виконує своїх батьківських обов'язків. Дії чоловіка визнали такими, що не забезпечують його неповнолітнім дітям навчання у закладах освіти та суперечить визначеним зконодавством покладених на батьків обов`язків.

Чоловіка зобов'язали заплатити 850 гривень штрафу у дохід держави.

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