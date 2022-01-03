Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини України

На Буковині батько чотирьох дітей не пускав їх в школу: суд призначив покарання

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В суді він заявив, що сам створив свою сім'ю і сам має право розпоряджатися долею дітей
Чоловік (на фото справа) не визнав своєї провини.
Чоловік (на фото справа) не визнав своєї провини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Батько чотирьох дітей не пускав дітей до школи. За це отримав штраф. Інцидент стався у Чернівецькій області.

Про це свідчить постанова Путильського районного суду.

Реклама

Подробиці

В ході судового розгляда встановили, що чоловік не виконував обов'язків щодо навчання та виховання чотирьох неповнолітніх дітей. Два роки тому їх перевели на домашню форму навчання. А з почату 2021 року вони мали повернутися на очне навчання, однак пропускають заняття без поважних причин.

Четверо дітей – учні 2, 6, 8 та 11 класів. Батько аргументує свою поведінку тим, що сам є керівником свого життя та створеної ним сім'ї. Також він заявив, що у його дітей "є право вибору", щоб не іти до школи.

Він додав, що вирішив змінити своє соціальне життя на природне. Сім'я живе у високогірному селі подалі від інших будинків.

Реклама

Як покарали батька

Суд визнав чоловіка винним у тому, що він не виконує своїх батьківських обов'язків. Дії чоловіка визнали такими, що не забезпечують його неповнолітнім дітям навчання у закладах освіти та суперечить визначеним зконодавством покладених на батьків обов`язків.

Чоловіка зобов'язали заплатити 850 гривень штрафу у дохід держави.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

29 354

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти