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У Бундестазі вперше підтримали ідею надання зброї Україні

24 квітня, 21:43

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Україна, за повідомленнями ЗМІ, запросила у Німеччини техніку для оборони Чорноморського узбережжя, поки згоди німецького уряду немає

Глава Комітету у закордонних справах Бундестагу підтримує ідею надання Україні оборонної зброї. Вперше впливовий німецький чиновник озвучив таку позицію.

"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї!", – пише в Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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Як повідомляло сьогодні видання Frankfurter Allgemeine, Україна хоче мати сучасну оборонну зброю на своєму кордоні після останнього маршу російських військ. Сюди входять системи, за допомогою яких можна захистити чорноморське узбережжя від вторгнення: протиповітряна оборона, частини протикорабельних ракет і устаткування для розмінування.

За повідомленням, Київ просить у Берліна вживані німецькі корвети, але марно. Інсайдери з обох країн відзначили, що міністр закордонних справ СДПН Гайко Маас чинив опір.

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