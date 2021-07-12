У центрах масової вакцинації робитимуть щеплення препаратом від Pfizer

Україна вже отримала майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer / Фото: коллаж "Сегодня"

У центрах масової вакцинації використовуватимуть антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, поставки якої очікують найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Оскільки Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, то МОЗ вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу. Вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Наразі в Україні працює до 2 тис. пунктів щеплень. У них використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech. Зараз же там з'явиться і американська Comirnaty.

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"Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними та захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19", – говорить заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Зазначимо, що вже зараз мобільні бригади щеплюють організовані колективи вакциною Comirnaty/Pfizer.

За інформацією МОЗ, станом на 12 липня Україна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено. Відомство дізналося про це від представників засобів масової інформації.

Ми також писали, що кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступний через онлайн-сервіс Helsi (helsi.me).

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