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СЬОГОДНІ Новини України

В Черкасах чоловік підірвався на гранаті в гаражі (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
19 жовтня, 12:24
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Чоловіка з численними травмами госпіталізували, на місці вибуху працюють правоохоронці
У Черкасах вибухнула граната в гаражі.
У Черкасах вибухнула граната в гаражі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкасах в Оршанці стався вибух гранати всередині гаражу, розташованого на території кооперативу. Постраждав власник приміщення, його госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Подробиці

Інформація про інцидент надійшла правоохоронцям 19 жовтня близько 09:00. Медики повідомили про те, що до лікарні доставили чоловіка, на вигляд 50 років, який отримав поранення внаслідок вибуху, ймовірно гранати.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінолог зі службовою собакою й вибухотехніки. Слідчі з’ясовують усі обставини та деталі події.

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Вибухотехніки обстежують приміщення гаражу. Фото: поліція Черкаської області

Не перший вибух за останні дні

Раніше в Одеській областіу селі Усатове чоловік підірвав себе в будинку гранатою. Унаслідок вибуху він помер.

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Чоловік приблизно 60-ти років закрився у власному будинку з гранатою і пістолетом. Він погрожував підірвати гранату і підпалити будинок. Поліцейські довгий час вели з чоловіком переговори, проте так і не змогли відмовити його.

Крім того, у місті Балаклія Харківської області у 45-річного чоловіка в руках вибухнула граната. Внаслідок цього його госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями і ампутацією пальців. Подія трапилася ввечері 18 жовтня. 45-річний чоловік намагався розрядити запал від гранати і в підсумку боєприпас вибухнув.

Що робити у разі виявлення боєприпасу

У такому випадку категорично забороняється:

  • торкатися підозрілого предмета або пересувати його;
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;
  • намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

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