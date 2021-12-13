В Черкасах п'яний чоловік посеред вулиці вдарив ножем підлітка

14-річного хлопця забрали в лікарню з ножовим пораненням ноги

Чоловікові не дали втекти перехожі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Черкасах виник конфлікт між групою молодих хлопців та 28-річним чоловіком. В результаті ножове поранення отримав підліток.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

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Подробиці конфлікту

Учора, близько 20:30 години на вулиці Хрещатик у Черкасах біля магазину невідомий чоловік наніс ножове поранення у ногу підлітку. 14-річного хлопця госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Попередньо поліція з'ясувала, що 14-річний хлопець та двоє його товаришів, 2001 та 2004 років народження, під'їхали на авто LADA Kalina до магазину.

Коли хлопці виходили з транспортного засобу до них підійшов незнайомий чоловік, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння й поводився неадекватно. Між молодими людьми та чоловіком раптово виник конфлікт. У результаті 28-річний черкащанин дістав ножа та вдарив ним у ногу підлітка.

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Свідками події стали випадкові перехожі, які затримали та передали правопорушника поліцейським.

Що загрожує чоловіку

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зараз, за процесуального керівництва прокуратури міста Черкаси, вирішується питання про вручення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

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