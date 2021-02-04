У Черкасах п’ятеро ексміліціонерів підуть під суд за злочини проти Євромайдану

У Черкасах до суду направили обвинувальний акт стосовно ексзаступника міжрайонного прокурора Черкаської області, ексзаступника начальника міськвідділу МВС та чотирьох колишніх слідчих цього відділу.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Колишнім правоохоронцям інкримінують незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності, фальсифікації, незаконне тримання під вартою і перешкоджання мітингам, складання неправдивих офіційних документів і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 343 КК України).

Як з’ясувалося, у січні 2014 року слідчі за вказівкою керівника та у змові з прокурором займалися фальсифікацією матеріалів кримінальної справи. Вони безпідставно притягли до кримінальної відповідальності за нібито масові заворушення, захоплення будівель і споруд сімох завідомо невинних осіб, незаконно затриманих міліціонерами в Черкасах.

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Також правоохоронці ініціювали їхні арешти й обмежили особисту свободу, подавши до суду клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

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Нагадаємо, у червні-2020 двом колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" в Дніпропетровській області повідомили про підозру у фальсифікації доказів проти учасника Євромайдану.

Також нагадаємо, що в Черкаській області недалеко від Канева відкрили музей загиблим на Майдані співробітникам "Беркуту".

Всі подробиці в спецтемі Євромайдан 2013-2014

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