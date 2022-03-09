На Черкащині евакуйовані потрапили у ДТП, постраждали діти

У Черкаській області до дорожньо-транспортної пригоди потрапили евакуйовані, які прямували із Запоріжжя. Про це повідомила прес-секретарю Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок. Суспільне .
За словами спікера, у диспетчерську надійшов виклик, що у селі Сичівка зіткнулися чотири автомобілі, серед травмованих є діти.
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Медики двох бригад швидкої допомоги працювали на місці події та надали допомогу мешканцям Запоріжжя.
"29-річній жінці та 7-річному хлопчику надали допомогу на місці події. У лікарню доставили 33-річну жінку, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку та 3-річного хлопчика з травмою голови", – розповіла спікер.
У зв'язку з військовим становищем поліція не виїжджатиме на ДТП. Якщо сталася ДТП без жертв та травм, то в Нацполіції рекомендують обмінятися телефонами з іншим водієм, оформити європротокол та не блокувати рух.
Умови, за яких учасники ДТП можуть застосовувати європротокол
- У ДТП бере участь не більше двох транспортних засобів.
- Обидва водії мають діючі поліси ОСАЦВ, тобто оформити європротокол не можна лише у випадку, якщо один із водіїв знехтував вимогою закону про необхідність страхування своєї відповідальності, або є пільговиком, за законом, звільненим від обов'язку укладати договір ОСАЦВ.
- В обох водіїв відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
- Учасники ДТП погоджуються з визначенням обставин аварії (немає розбіжностей щодо того, хто став винуватцем).
- У ДТП немає людей, які загинули або отримали травми.