На Черкащині евакуйовані потрапили у ДТП, постраждали діти

У селі Сичівка зіткнулися чотири автомобілі

Медики надали допомогу постраждалим, тих, хто був більш травмований, доставили до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкаській області до дорожньо-транспортної пригоди потрапили евакуйовані, які прямували із Запоріжжя. Про це повідомила прес-секретарю Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок. Суспільне .

За словами спікера, у диспетчерську надійшов виклик, що у селі Сичівка зіткнулися чотири автомобілі, серед травмованих є діти.

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Медики двох бригад швидкої допомоги працювали на місці події та надали допомогу мешканцям Запоріжжя.

"29-річній жінці та 7-річному хлопчику надали допомогу на місці події. У лікарню доставили 33-річну жінку, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку та 3-річного хлопчика з травмою голови", – розповіла спікер.

У зв'язку з військовим становищем поліція не виїжджатиме на ДТП. Якщо сталася ДТП без жертв та травм, то в Нацполіції рекомендують обмінятися телефонами з іншим водієм, оформити європротокол та не блокувати рух.

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Умови, за яких учасники ДТП можуть застосовувати європротокол