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На Черкащині масово евакуюють людей через обстріли, багато поранених (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 лютого, 15:52
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Сталася повітряна атака військової частини та складів біля села Розсішки
На Черкащині вдарили по мирних жителях.
На Черкащині вдарили по мирних жителях. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Черкаській області почали евакуацію людей. Це сталося після обстрілу військової частини поблизу Умані. Відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Загалом евакуювали понад тисячу осіб. Понад 400 – вивезли з Уманщини. Там о 5-й ранку зазнала повітряної атаки військова частина та склади біля села Розсішки. Після цього людей у радіусі 30 км почали евакуйовувати.

Пошкоджені будинки і школи у селах Христинівка, Паланка, Городецьке. Евакуйованих жителів розміщують у школах, дитсадках та гуртожитках у Тальному. Про це під час брифінгу зазначив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Ще 300 осіб сьогодні евакуювали з Дубіївки, що також зазнала військової атаки. Тут було оголошено евакуацію в радіусі 16 км. Крім цього, за словами Скічка, евакуйовано 500 осіб із Руської Поляни та 100 – із Білозір’я.

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Що відомо про постраждалих

Внаслідок авіаударів по Дубіївці (Черкаський район) та Розсішках (Уманський район) загинув один цивільний, 23 особи отримали поранення.

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Наслідки обстрілів. Фото: "Сьогодні"

В Умані вибухнув снаряд

В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро осіб у лікарні. Снаряд влучив у центральну частину міста

Після того у місті оголосили евакуацію населення у радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

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