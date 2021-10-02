Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

У Чернігові знайшли тіло загиблого капітана поліції

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 15:09
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поруч з ним лежав ще один поліцейський, якого доставили в реанімацію
У Чернігові напали на двох поліцейських
У Чернігові напали на двох поліцейських / Фото: Колаж: Сьогодні

У мікрорайоні Масани міста Чернігова в ніч на 2-ге жовтня перехожі знайшли тіло загиблого капітана поліції.

Про це розповіла прес-секретар поліції області Наталія Слабеняк, передає "Суспільне".

Реклама

Двох правоохоронців, які лежали без свідомості на вулиці, знайшли перехожі. Один поліцейський був мертвий, іншого госпіталізували, він в реанімації.

Загиблий і постраждалий правоохоронці служили в одному підрозділі. Вони обидва – в званні капітана. А на момент нападу були не в службі. Поліція встановила чотирьох людей, які напали на поліцейських. Двох вже затримали, ще двох – шукають.

"Замах" на главу Держархіву в Києві

Нещодавно стало відомо, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Як виявилося, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкона по пташках, але потрапив в шию перехожого.

Реклама

На вулиці Преображенській медики госпіталізували водія Анатолія Хромова з непроникаючим пораненням шиї. Копи встановили особу того, хто стріляв – ним виявився місцевий житель.

Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкона по пташках і випадково потрапив в перехожого.

З квартири зловмисника, 1989 року народження, вилучили гвинтівку та набої, які направили на експертизу.

Реклама

Читайте інші новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

59 472

захворіло за тиждень в Україні

+37%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти