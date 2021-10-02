У Чернігові знайшли тіло загиблого капітана поліції

Поруч з ним лежав ще один поліцейський, якого доставили в реанімацію

У Чернігові напали на двох поліцейських / Фото: Колаж: Сьогодні

У мікрорайоні Масани міста Чернігова в ніч на 2-ге жовтня перехожі знайшли тіло загиблого капітана поліції.

Про це розповіла прес-секретар поліції області Наталія Слабеняк, передає "Суспільне".

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Двох правоохоронців, які лежали без свідомості на вулиці, знайшли перехожі. Один поліцейський був мертвий, іншого госпіталізували, він в реанімації.

Загиблий і постраждалий правоохоронці служили в одному підрозділі. Вони обидва – в званні капітана. А на момент нападу були не в службі. Поліція встановила чотирьох людей, які напали на поліцейських. Двох вже затримали, ще двох – шукають.

"Замах" на главу Держархіву в Києві

Нещодавно стало відомо, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Як виявилося, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкона по пташках, але потрапив в шию перехожого.

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На вулиці Преображенській медики госпіталізували водія Анатолія Хромова з непроникаючим пораненням шиї. Копи встановили особу того, хто стріляв – ним виявився місцевий житель.

Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкона по пташках і випадково потрапив в перехожого.

З квартири зловмисника, 1989 року народження, вилучили гвинтівку та набої, які направили на експертизу.

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