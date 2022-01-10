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В Чернігівській області сталася масштабна ДТП з мікроавтобусом, 11 людей поранені

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 січня, 08:19
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9 постраждалих довелося деблокувати з мікроавтобуса за допомогою рятувальників
Серед постраждалих в ДТП є дитина.
Серед постраждалих в ДТП є дитина. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігівській області сталася ще одна ДТП з пасажирським мікроавтобусом. Цього разу унаслідок аварії постраждали 11 людей, серед яких є дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці

Аварія сталася 9 січня близько 21:30 поблизу села Городище Ніжинського району (неподалік міста Бахмач) на трасі М-02 "Кіпті – Глухів – Бачівськ". Зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус.

Що відомо про постраждалих

В аварії отримали травми та поранення 11 людей, з них 1 дитина (2010 року народження). Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів.

Для деблокування постраждалих залучалося 9 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

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Трагічна ДТП під Черніговом

  • Неподалік Брусилова 7 грудня відбулося зіткнення фури та маршрутки, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 осіб та ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані. З-поміж загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водiй фури вижив, невдовзі йому оголосили підозру.
  • Причини аварії: серед них називають погодні умови, питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також на трагедію міг вплинути технічний стан маршрутки.
  • Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом

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