В Чернігівській області сталася масштабна ДТП з мікроавтобусом, 11 людей поранені

9 постраждалих довелося деблокувати з мікроавтобуса за допомогою рятувальників

Серед постраждалих в ДТП є дитина. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігівській області сталася ще одна ДТП з пасажирським мікроавтобусом. Цього разу унаслідок аварії постраждали 11 людей, серед яких є дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці

Аварія сталася 9 січня близько 21:30 поблизу села Городище Ніжинського району (неподалік міста Бахмач) на трасі М-02 "Кіпті – Глухів – Бачівськ". Зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус.

Що відомо про постраждалих

В аварії отримали травми та поранення 11 людей, з них 1 дитина (2010 року народження). Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів.

Для деблокування постраждалих залучалося 9 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

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Трагічна ДТП під Черніговом

Неподалік Брусилова 7 грудня відбулося зіткнення фури та маршрутки, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 осіб та ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані. З-поміж загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водiй фури вижив, невдовзі йому оголосили підозру.

Причини аварії: серед них називають погодні умови, питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також на трагедію міг вплинути технічний стан маршрутки.

Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом

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