У Чернігівській області школяр помер від COVID-19

У місті Корюківка Чернігівської області школяр помер від коронавірусу. Хлопчик навчався у 9 класі.
Про це повідомив міський голова Ратан Ахмедов на сторінці в Facebook.
Всі подробиці трагедії
Як стало відомо, хлопчик навчався у 9 класі. Він був госпіталізований в лікарню з ускладненнями після коронавірусу, але його не вдалося врятувати.
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Міський голова вважає, що школяр заразився COVID-19, оскільки в місті немає колективного імунітету і ніхто не дотримується масочного режиму.
Мер закликав вакцинуватися
Також Ратан Ахмедов закликав всіх вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам.
За його словами, в місті зростає кількість COVID-хворих, а також фіксуються важкі випадки і все більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?
В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
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