У Чорнобилі виявили дивовижне озеро: фото "ока Полісся"

За формою озеро нагадує людське око, тому дослідники і дали таку назву

У Чорнобильській зоні відчуження на території заповідника знайшли озеро майже ідеальної форми. Раніше ця водойма була ставком біля поліського села.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника в Facebook.

Реклама

Читайте також: У Чорнобилі відкривають велосипедні та водні маршрути

Зазначається, що озеро помітили під час обльоту торішніх пожарищ, цю ділянку раніше не досліджували. Спочатку штучний ставок був у формі неправильної трапеції, куди входили і виходили канали.

Реклама

"Після відселення людей водні об’єкти не зникли, а, як стверджують співробітники Заповідника, перейшли в інший стан рівноваги. Коли зняли регуляцію, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною", - зазначили в публікації.

Вчені назвали озеро "Око Полісся": за формою воно нагадує людське око.

Нагадаємо, раніше в Чорнобилі виявили рідкісну комаху.

Реклама

Крім того, у Чорнобильській зоні зняли дуже рідкісного птаха-привида.