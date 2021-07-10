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У Чорнобилі виявили дивовижне озеро: фото "ока Полісся"

10 липня 2021 17:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За формою озеро нагадує людське око, тому дослідники і дали таку назву

У Чорнобильській зоні відчуження на території заповідника знайшли озеро майже ідеальної форми. Раніше ця водойма була ставком біля поліського села.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника в Facebook.

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Зазначається, що озеро помітили під час обльоту торішніх пожарищ, цю ділянку раніше не досліджували. Спочатку штучний ставок був у формі неправильної трапеції, куди входили і виходили канали.

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"Після відселення людей водні об’єкти не зникли, а, як стверджують співробітники Заповідника, перейшли в інший стан рівноваги. Коли зняли регуляцію, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною", - зазначили в публікації.

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Вчені назвали озеро "Око Полісся": за формою воно нагадує людське око.

Нагадаємо, раніше в Чорнобилі виявили рідкісну комаху.

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Крім того, у Чорнобильській зоні зняли дуже рідкісного птаха-привида.

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