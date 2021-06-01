У Чорнобилі "рвонула брудна бомба": навчання спецназу ЗСУ у Прип'яті (фото, відео)

Бойовики активували радіаційну бомбу, а потім була знайдена лабораторія з виготовлення хімічної зброї

Військовослужбовці підрозділів хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту Сил спецоперацій провели навчання у Прип'яті в обстановці реального радіаційного зараження місцевості. Про це повідомляє пресслужба ССО.

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На шляху у чорнобильську зону у всієї групи особисті дозиметри раптово подали сигнал про небезпечне підвищення радіаційного фону. Таке буває нечасто, коли поруч знаходиться потужне джерело випромінювання. Штаб військові організували у квартирі прип'ятської багатоповерхівки. Головна мета – навчитися виконувати завдання на зараженій місцевості.

"Країни НАТО звертають особливу увагу на те, щоб фахівці служб CBRN defense (хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту) були підготовлені на високому рівні", – розповів фахівець служби CBRN Defense одного з підрозділів ССО України Мирослав.

Сценарій навчань: у місті відбуваються бойові дії між армійськими підрозділами і незаконними збройними формуваннями. Противник, щоб посіяти паніку серед цивільного населення, застосовує так звану "брудну" бомбу – вибуховий пристрій, оснащений радіаційними елементами.

Відео: YouTube/ССО

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Тим часом в одному з будинків виявляють підпільну лабораторію з виготовлення саморобної зброї масового ураження, знищивши бойовиків. Після цього за справу взялися "хіміки"-фахівці.

Бійці ССО відходять від застарілих стандартів СРСР, якими користувалися в навчальних центрах. На заняттях в Чорнобильській зоні вони застосовували сучасні установки НАТО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ провела навчання на Донбасі і зірвала "диверсію" на Авдіївському коксохімічному заводі.