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У Чорнобилі помітили гнізда зниклих птахів: дивовижне фото

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 17:00
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Ці птахи гніздяться у старих ділянках лісу біля великих водойм – озер, рік
Що зараз відбувається у Чорнобильському заповіднику. Фото: колаж "Сьогодні"
Що зараз відбувається у Чорнобильському заповіднику. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорнобильському заповіднику помітили птахів - орланів-білохвостих. Їхні гнізда знайшли на місцях лісових пожеж.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Чорнобильського заповідника.

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Подробиці

Птахів помітили на старих місцях лісових пожеж (1992-2020)

Крім відновлення рослинного покриву, тут з'являються нові гнізда птахів.

Співробітники заповідника виявили орлана-білохвоста біля минулорічного згарища. Минулого року вогонь зруйнував гніздо цього птаха. Але орлани повернулися і збудували нове.

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Що відомо про птахів?

Орлан-білохвіст – найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. Гніздиться у старих ділянках лісу біля великих водойм – озер, річок.

На заповідній території проживає щонайменше 15 пар орланів. Взимку кількість орланів збільшується за рахунок птахів північних популяцій з Білорусії, Скандинавії та Росії.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Вони занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.

Крім того, у Києві на ВДНГ 5 травня відкрилася мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож". Виставка доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які зобов'язані винести з цієї аварії Україна і все людство.

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