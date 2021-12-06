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У Чорнобилі помітили рідкісного птаха: дивовижні фото

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 17:06
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Цього невеликого пернатого гостя з Півночі помітив орнітолог
У Чорнобильському заповіднику знову побачили рідкісного птаха. Фото: колаж "Сьогодні"
У Чорнобильському заповіднику знову побачили рідкісного птаха. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорнобильській зоні очевидці помітили рідкісного мігруючого птаха - рогатого жайворонка. Пернатий сидів на мосту біля річки Прип'ять та харчувався.

Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.

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Деталі

Як стало відомо, цього невеликого пернатого гостя з Півночі помітив орнітолог. Птах сидів на мосту неподалік річки Прип'ять та харчувався.

"Мігруючу групу жайворонків спостерігали й неподалік Чорнобиля. Орнітофауна Чорнобильського заповідника поповнюється", – зазначили у заповіднику.

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Що відомо про птаха?

Рогатий жайворонок – вид гороб'ячих птахів з сімейства жайворонкових. Птах віддає перевагу безлісним ландшафтам у південних областях поверх кордону лісів і в північній лишайниковій тундрі. Іноді її можна зустріти також на берегах озер або узбережжя.

Комахи та насіння складають основу харчування птахів.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Вони занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.

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Крім того, у Києві на ВДНГ 5 травня відкрилася мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож". Виставка доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які зобов'язані винести з цієї аварії Україна і все людство.

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