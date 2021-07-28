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У Чорнобилі "замінували" ЧАЕС: що там відбувається

28 липня 2021 14:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Правоохоронці отримали анонімний лист про мінування атомної електростанції і можливий вибух на ЧАЕС

Атомна станція може бути замінована

Атомна станція може бути замінована / Фото: Сьогодні

У поліцію надійшло повідомлення про замінування Чорнобильської атомної електростанції і можливий вибух. Про це повідомляє у Facebook Державне агентство з управління зоною відчуження.

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У Держагентстві повідомили, що дві години тому було отримано анонімний лист про мінування Чорнобильської атомної електростанції.

"Підрозділи поліції разом з підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу в зв'язку з введеними заходами безпеки. На даний момент інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення, пріоритетним напрямком дій є безпека людей, які на цей момент знаходяться в зоні відчуження", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодны", спецназ ЗСУ проводив навчання у Прип'яті, де за легендою тренувань "бойовики" активували радіаційну бомбу, а потім була знайдена лабораторія з виготовлення хімічної зброї.

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Тим часом Верховна Рада готує більш жорстке покарання для сталкерів. Зараз за незаконне проникнення в зону відчуження штраф всього 400-500 гривень, а наслідки через порушників можуть бути дуже сумні.

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