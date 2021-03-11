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У Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем

11 березня, 11:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Суховантажу "Волго Балт 179" було 48 років

Фото: marinetraffic.com

Фото: marinetraffic.com

У Чорному морі затонув суховантаж "Волго Балт 179", що прямував з російського Ростова-на-Дону в румунський порт Констанца. На його борту перебували 13 моряків.

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Про це повідомило агентство Agerpres.

За його даними, дві людини загинули, одна вважається зниклою безвісти. Ще десять моряків вдалося врятувати. У компанії Petroleum Services Group агентству сказали, що всі, хто перебував на судні – громадяни України.

Як повідомляє ресурс MarineTraffic, судно було побудовано 1973 року, тобто 48 років тому, і ходило під прапором Коморських островів.

Його вантажопідйомність становить 3506 тонн дедвейту, а поточна осадка – 3,8 метра. Довжина становить 114 метрів, а ширина – 13,23 метра.

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Судно затонуло приблизно за 70 морських миль від порту Констанца. На місце інциденту було відправлено корабель Artemis, що належить румунському агентству з порятунку людського життя в морі (ARSVOM).

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, в січні-2021 біля берегів Туреччини зазнав кораблетрощі російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і два іноземці. Дві людини загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.

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Чорне море суховантаж загибель корабельна аварія экипаж

Джерело: Сьогодні

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