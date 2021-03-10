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У Чернівцях дівчинка, яку залишили без подарунка в дитсадку, отримала презент від Зеленського

10 березня, 20:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Маленькій Маргариті подарували ляльку

У Чернівцях п'ятирічна Маргарита, яку позбавили подарунка на 8 Березня у дитсадку, отримала подарунок від президента України Володимира Зеленського.

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Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він зазначив, що цей скандал є випадком для оцінки чернівецьких міських керівників.

"Сьогодні Маргарита отримала презент від президента України і розповіла по секрету про свої мрії. Нехай вони здійсняться, а про рівність прав ми дбатимемо не лише у святковий день", – написав Осачук.

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На опублікованих фото видно, що дівчинка відвідала кабінет голови ОДА і отримала в подарунок ляльку.

Нагадаємо, раніше в школі Кропивницького батьки дітей другого класу вирішили не давати дитині подарунок під час новорічного свята, тому що її мати не здавала гроші на клас.

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