У Чернівцях резиденція Святого Миколая відкрилася у старовинному будиночку (фото, відео)

У Чернівцях відкрили резиденцію Святого Миколая. У автентичному старовинному будиночку у музеї просто неба щодня Миколай Чудотворець прийматиме діток.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Маленькі відвідувачі зможуть прогулятися екскурсією по музею, поспілкуватися із Святим Миколаєм і також отримати подарунки.
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Як і коли можна потрапити
Свою роботу Резиденція розпочне 6 грудня.
- Миколай прийматиме усіх охочих з 10:00 до 19:00.
- Квиток – 130 грн.
- Обов'язковий попередній запис за телефоном +38 (066) 104 56 82.
Перші резиденції Святого Миколая відкриваються в Україні
Одна з таких відкрилася у Львові. Щоб не наразити своїх відвідувачів на небезпеку, Святий Миколай уже щепився від коронавірусу.
Аби зустрітися з Миколаєм – треба попередньо записатися. Він каже – до зустрічі з малюками готувався ще з літа.
"Береженого бог береже, тому я маю 2 щеплення, щоб не наражати себе і інших на небезпеку. Коронавірус дітей навчив бути цікавими, уважними один до одного, стежити за своєю гігієною і мити частіше ручки і чистити зубки", – каже Святий Миколай.
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