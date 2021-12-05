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У Чернівцях резиденція Святого Миколая відкрилася у старовинному будиночку (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
5 грудня, 16:28
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Дітки зможуть зустрітися зі Святим Миколаєм щодня вже з 6 грудня
Миколай прийматиме усіх охочих за обов'язковим попереднім записом.
Миколай прийматиме усіх охочих за обов'язковим попереднім записом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівцях відкрили резиденцію Святого Миколая. У автентичному старовинному будиночку у музеї просто неба щодня Миколай Чудотворець прийматиме діток.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Маленькі відвідувачі зможуть прогулятися екскурсією по музею, поспілкуватися із Святим Миколаєм і також отримати подарунки.

Як і коли можна потрапити

Свою роботу Резиденція розпочне 6 грудня.

  • Миколай прийматиме усіх охочих з 10:00 до 19:00.
  • Квиток – 130 грн.
  • Обов'язковий попередній запис за телефоном +38 (066) 104 56 82.

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Перші резиденції Святого Миколая відкриваються в Україні

Одна з таких відкрилася у Львові. Щоб не наразити своїх відвідувачів на небезпеку, Святий Миколай уже щепився від коронавірусу.

Аби зустрітися з Миколаєм – треба попередньо записатися. Він каже – до зустрічі з малюками готувався ще з літа.

"Береженого бог береже, тому я маю 2 щеплення, щоб не наражати себе і інших на небезпеку. Коронавірус дітей навчив бути цікавими, уважними один до одного, стежити за своєю гігієною і мити частіше ручки і чистити зубки", – каже Святий Миколай.

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