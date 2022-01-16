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В Чернівцях пролунав потужний вибух у багатоповерхівці, є потерпілі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 січня, 21:19
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Причини вибуху поки що не називають, на місці працюють правоохоронці
З будинку евакуювали мешканців.
З будинку евакуювали мешканців. / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Чернівців стався вибух газу в багатоповерхівці. Через це двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє місцевий портал Молодий буковинець.

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Вибух стався у будинку на вулиці Шептицького, 15. Газ вибухнув на третьому поверсі.

Інформація в поліцію про вибух надійшла о 19:17. На місці патрульні забезпечують охорону, викликали швидку та пожежників.

Дані про потерпілих

З будинку після вибуху евакуювали всіх жителів. Крім того, відомо щонайменше про двох потерпілих.

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Місце вибуху. Фото: Молодий буковинець

Основні причини вибухів газу в Україні:

  • самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
  • самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
  • встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
  • застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу та ін. причини.

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