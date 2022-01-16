В Чернівцях пролунав потужний вибух у багатоповерхівці, є потерпілі

Причини вибуху поки що не називають, на місці працюють правоохоронці

З будинку евакуювали мешканців. / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Чернівців стався вибух газу в багатоповерхівці. Через це двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє місцевий портал Молодий буковинець.

Реклама

Вибух стався у будинку на вулиці Шептицького, 15. Газ вибухнув на третьому поверсі.

Інформація в поліцію про вибух надійшла о 19:17. На місці патрульні забезпечують охорону, викликали швидку та пожежників.

Дані про потерпілих

З будинку після вибуху евакуювали всіх жителів. Крім того, відомо щонайменше про двох потерпілих.

Реклама

Місце вибуху. Фото: Молодий буковинець

Основні причини вибухів газу в Україні:

самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;

самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;

встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;

застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу та ін. причини.

Раніше ми писали: