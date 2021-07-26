У справі про контрабанду величезної партії героїну затримано третього члена банди

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко з вилученим героїном. Фото МВС

Правоохоронці затримали громадянина Туреччини 1948 року народження, причетного до контрабанди 368 кг героїну, що днями було вилучено під час спецоперації.

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Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Це тисячі врятованих життів від передозувань, від згубної звички, від смерті. Я хочу подякувати особисто співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю, які більше року займалися документуванням цього злочину. Окрема подяка слідчим, експертам, представникам Державної митної служби, Офісу Генерального прокурора і звичайно ж нашим колегам – правоохоронцям з Грузії і Вірменії", – зазначив глава МВС Денис Монастирський.

Вартість всього виявленого та вилученого героїну за ціною "чорного ринку" складає понад 1 млрд гривень. Вантаж був замаскований у пустотілій цеглі.

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"Брикети з героїном з Ісламської Республіки Іран потрапляли на територію Вірменії, там маскувалися у пустотілу цеглу та відвантажувалися у автомобіль, який прямував у Грузію. Поромом з Грузії його доставляли в Україну, де наркотичну речовину розфасовували меншими партіями та планували вивозити до європейських країн", – сказав заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Вячеслав Сафонов.