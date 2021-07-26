Русский
$ 27,05
31,85
  1. Новини України

У справі про контрабанду величезної партії героїну затримано третього члена банди

26 липня 2021 22:23

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Члену наркоугрупування оберуть запобіжний захід, як і його поплічникам

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко з вилученим героїном. Фото МВС

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко з вилученим героїном. Фото МВС

Правоохоронці затримали громадянина Туреччини 1948 року народження, причетного до контрабанди 368 кг героїну, що днями було вилучено під час спецоперації.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Це тисячі врятованих життів від передозувань, від згубної звички, від смерті. Я хочу подякувати особисто співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю, які більше року займалися документуванням цього злочину. Окрема подяка слідчим, експертам, представникам Державної митної служби, Офісу Генерального прокурора і звичайно ж нашим колегам – правоохоронцям з Грузії і Вірменії", – зазначив глава МВС Денис Монастирський.

В тренді
Затримання небезпечної банди "Сенсея" і скандал з нардепом Юрченко – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
26 липня в Києві затримали небезпечну банду, а з нардепа Юрченко просять стягнути штраф. Колаж: "Сьогодні"

Вартість всього виявленого та вилученого героїну за ціною "чорного ринку" складає понад 1 млрд гривень. Вантаж був замаскований у пустотілій цеглі.

Реклама

"Брикети з героїном з Ісламської Республіки Іран потрапляли на територію Вірменії, там маскувалися у пустотілу цеглу та відвантажувалися у автомобіль, який прямував у Грузію. Поромом з Грузії його доставляли в Україну, де наркотичну речовину розфасовували меншими партіями та планували вивозити до європейських країн", – сказав заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Вячеслав Сафонов.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платитиЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Португалія відкриває в'їзд для українців: дата
Португалія відкриває в'їзд для українців: датаУкраїна
Долар на міжбанку пробив цінове
Долар на міжбанку пробив цінове "дно": що даліФінанси
Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат
Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втратДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти