У справі про підпал машини Гео Лероса з'явилися плівки з підозрюваним

У справі про підпал 28 серпня Mercedes Benz народного депутата України Гео Лероса, рік тому виключеного з провладної фракції "Слуга народу", з'явився перший підозрюваний.
Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).
"13 вересня 2021 року на одному із Telegram-каналів опубліковано відео під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса". На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади", – сказано в повідомленні ДБР.
Тепер слідчі органи цікавить особа, яка на відео обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.
ДБР попереджає, що дії вказаної особи підпадають під ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) і ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Бюро звернулося до Генпрокурора для внесення відповідної інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Скандали з Гео Леросом
- У вересні 2020 року фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Гео Лероса.
- Приводом стало відкриття кримінального провадження через скандал за участю брата глави Офісу президента, одним з фігурантів якого був Гео Лерос.
- Взимку Печерський суд Києва частково задовольнив позов нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенко до позафракційного депутату Гео Лероса.
- На початку серпня Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Лероса і прийняв рішення про його задоволенні, зобов'язавши нардепа публічно спростувати висунуті їм раніше проти брата глави Офісу президента звинувачення.
- 9 вересня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко відтягав Гео Лероса від трибуни у Верховній Раді.