У справі про підпал машини Гео Лероса з'явилися плівки з підозрюваним

На відео зафіксований чоловік, зовні схожий на народного депутата Лероса

Машина народного депутата Гео Лероса згоріла 28 серпня / Колаж "Сьогодні"

У справі про підпал 28 серпня Mercedes Benz народного депутата України Гео Лероса, рік тому виключеного з провладної фракції "Слуга народу", з'явився перший підозрюваний.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

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"13 вересня 2021 року на одному із Telegram-каналів опубліковано відео під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса". На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади", – сказано в повідомленні ДБР.

Тепер слідчі органи цікавить особа, яка на відео обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.

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ДБР попереджає, що дії вказаної особи підпадають під ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) і ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Бюро звернулося до Генпрокурора для внесення відповідної інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Скандали з Гео Леросом