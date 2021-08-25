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Загибель бійця ВСУ на День Незалежності – що відомо про вбитого (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 серпня, 18:57
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24 серпня на Донбасі було вбито старшого сержанта В'ячеслава Пітько
В'ячеслав Пітько прослужив на передовій більше шести років / Колаж "Сегодня"
В'ячеслав Пітько прослужив на передовій більше шести років / Колаж "Сегодня"

Вбитим на Донбасі в День Незалежності , 24 серпня, виявився старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська.

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Про це повідомив штаб оперативно-тактичної угруповання "Схід" .

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"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В’ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів", – сказано в офіційному повідомленні.

Судячи з фотографій на сторінці в Фейсбуці В'ячеслава, на передовій він був мінімум з 2015 року
Судячи з фотографій на сторінці в Фейсбуці В'ячеслава, на передовій він був мінімум з 2015 року

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Командування також зазначає, що В'ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє.

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Практично щодня зі сходу України приходять повідомлення про нових загиблих в результаті обстрілу позицій української армії.

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