Загибель бійця ВСУ на День Незалежності – що відомо про вбитого (фото)

Вбитим на Донбасі в День Незалежності , 24 серпня, виявився старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська.
Про це повідомив штаб оперативно-тактичної угруповання "Схід" .
"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В’ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів", – сказано в офіційному повідомленні.
Командування також зазначає, що В'ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє.
"Перемир'я" по-російськи
Практично щодня зі сходу України приходять повідомлення про нових загиблих в результаті обстрілу позицій української армії.
- 23 серпня під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув молодший сержант Олександр Васильович Аксьонов.
- 22 серпня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов.
- 19 серпня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню – в результаті обстрілів загинув український військовий .
- 16 серпня поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню загинув 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області.