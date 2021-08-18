Верховну Раду екстрено збирають в День Незалежності

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає на День Незалежності України 24 серпня позачергову сесію парламенту. У цей святковий день буде розглянуто законопроєкт про великий Державний Герб України, який день раніше запропонував прийняти президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради .
Як повідомлялося раніше, 24 серпня Верховна Рада о 13.00 збереться на урочисте засідання з нагоди 30-річчя прийняття Акта незалежності України.
Ще одна позачергова сесія українського парламенту пройде 23 серпня . На ній народні депутати розглянуть звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав про посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації.
- Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний Герб Україна, визначивши документ як невідкладний.
- Ми також писали, що соцмережі бурхливо відреагували на ескіз Великого Герба України , який вибрав Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу в листопаді 2020 року.
- Пізніше з'ясувалося, що 28 червня президент вніс до Ради не той проєкт Великого герба, який переміг на торішньому конкурсі, тому що пропонуватиме парламенту на затвердження саме ескіз-переможець нібито і не були зобов'язані.