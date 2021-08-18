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Верховну Раду екстрено збирають в День Незалежності

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 серпня, 17:52
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на День Незалежності України позачергову сесію парламенту
Дмитро Разумков виконав прохання президента України, скликати депутатів у святковий день / Колаж "Сегодня"
Дмитро Разумков виконав прохання президента України, скликати депутатів у святковий день / Колаж "Сегодня"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає на День Незалежності України 24 серпня позачергову сесію парламенту. У цей святковий день буде розглянуто законопроєкт про великий Державний Герб України, який день раніше запропонував прийняти президент України Володимир Зеленський.

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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради .

Як повідомлялося раніше, 24 серпня Верховна Рада о 13.00 збереться на урочисте засідання з нагоди 30-річчя прийняття Акта незалежності України.

Ще одна позачергова сесія українського парламенту пройде 23 серпня . На ній народні депутати розглянуть звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав про посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації.

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