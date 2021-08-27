Встановили оберіг зі словами Тори. У Києві відкриється найбільший єврейський центр

На урочистому заході були присутні Міхаель Бродський, Рав Йонатан Беніамін Маркович, Олег Вишняков і Йонатан Бен Дор

Міхаель Бродський разом з головним рабином Києва Рав Іонафан Беніаміну Марковичем встановили оберіг зі словами Тори

У день, який євреї називають Хай Елул, новий посол Ізраїлю Міхаель Бродський разом з головним рабином Києва Рав Йонатаном Бениаминов Марковичем встановили оберіг зі словами Тори біля входу в новий, найбільший в столиці і Центральній Україні, Єврейський общинний центр Київської Єврейської Общини.

"Відкриття синагоги і нового громадського центру є яскравим і важливим доказом розквіту і розвитку єврейського життя в Україні",- заявив Посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський, після чого урочисто і символічно забив перший цвях для зміцнення мезузи: оберега на одвірку вхідних дверей.

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Крім Посла та Головного Рабина Києва, Рав Йонатана Беніамін Марковича, в заході взяли участь почесний Консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України – Олег Вишняков і Голова Єврейського Національного Фонду -Україна – Йонатан Бен Дор.

"Для мене було великою честю – брати участь у такій важливій традиції, як установка мезузи. Вона користується в народі Ізраїлю особливою любов'ю. Рідко можна знайти єврейський будинок без неї: кожен єврей відчуває, що без мезузи в будинку чогось не вистачає – не вистачає символу, що нагадує всім, хто входить в будинок, що цей будинок – єврейський", – каже бізнесмен і почесний консул держави Ізраїль в Західному регіоні України – Олег Вишняков.

"Однак головне в змісті заповіді про мезузи полягає в тому, що присутність мезузи біля входу в будинок освячує його, наповнюючи його особливою святістю. Вона охороняє будинок разом з усім, що в ньому є, і всіма, хто в ньому живе, навіть якщо вони знаходяться в далекій дорозі. Це важливе і дуже духовна подія. Сьогодні ми заклали "перший камінь" в нове майбутнє і сьогодення українських євреїв", – з гордістю доповнив він.

Після офіційної частини, Рабин провів дипломатів по території Громадського центру і показав проєкт.

"Дуже важливо, що ми встановили мезузу саме сьогодні, в Хай Елул, в день народження засновника Хасидизму – Бааль Шем Това, і засновника руху Хабад, Першого Любавічеського Ребе – Шнеур Залмана з Ляд. І символічно, що ми це робимо незабаром після Дня Незалежності України. Обидва вони поховані в Україні, і для них важлива була Україна. І я гордий, що ми зможемо допомагати українцям більше дізнаватися про нашу культуру. Ми не хочемо нікого звернути в нашу віру, в іудаїзмі це навіть заборонено. Ми хочемо, щоб люди знали ще одну грань історії цієї прекрасної країни і традиції людей, які її населяють – наші традиції, українських євреїв",- говорить Головний Рабин Києва, Рав Йонатан Беніамін Маркович.

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Мезузи – традиційний символ і оберіг єврейського будинку. У ній всередині – слова з Тори, "декларація монотеїзму", яка проголошує, що Бог – один. Рабин з Послом також обговорили актуальні питання і проблеми, включаючи вже почалися паломницькі тури. На сьогоднішній момент, в Україні вже знаходиться кілька тисяч ізраїльтян, які приїхали на осінні свята.

Нагадаємо, Єврейський Новий рік Рош-А-Шана, указом Президента України 303/2020 визнаний загальнодержавним святом і може бути вихідним для віруючих українців єврейського походження. У громаді впевнені – незважаючи на те, що офіційного відкриття нового Громадського центру ще не було – зовсім скоро тут буде не проштовхнутися: паломники все частіше крім Умані їдуть по великих містах, досліджуючи історію і коріння своїх сімей.

"Не дивлячись на те, що Грандіозне відкриття общинного центру, який є найбільшим в Центральній Україні ще попереду – вже зараз Київська Єврейська Громада, з дотриманням всіх карантинних обмежень – робить заходи, допомагає нужденним, і – як бачите – з гордістю приймає високих гостей. Декілька разів на місяць сюди приходять за продуктовими наборами потребують люди, а також ми вже брали туристів-паломників, які перед поїздкою до Умані – з цікавістю досліджували єврейський Київ",- розповідає спікер Єврейської Общини Києва Леонід Барац.