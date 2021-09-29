В дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19: госпіталізовано дітей

17 дітей були госпіталізовані, щоб ізолювати їх від здорових

Четыре медсестры и няни, заразившиеся COVID-19, лечатся дома. Коллаж "Сегодня".

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавируса. Захворіли половина вихованців і кілька працівників.

Про це пише місцеве видання ВолиньPost.

Що сталося

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В результаті спалаху захворіли 17 з 34 вихованців дитбудинку, а також кілька його працівників.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестувати методом ПЛР всіх дітей, хоча вони і не мали клінічних проявів захворювання", – заявив виконуючий обов'язки керівника дитбудинку Віктор Максимюк.

Зазначається, що 17 дітей були госпіталізовані, щоб ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.

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"Зараз у нас триває активна робота по вакцинації персоналу. Станом на сьогодні першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу", – додав Максимюк.

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Як захиститися від ковіда?

за даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували Коронавірусние хвороба, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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