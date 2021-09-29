В дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19 і таліби звинуватили США в порушенні суверенітету "Ісламського емірату Афганістан" – головні новини за ніч

В дитбудинку 17 дітей були госпіталізовані, щоб ізолювати їх від здорових, ісламісти закликали Вашингтон не порушувати міжнародне право

Чотири медсестри і няні, які заразилися COVID-19, лікуються вдома, а у талібів на "озброєнні" кинута американська військова техніка. Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19: госпіталізовано дітей

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавируса. Захворіли половина вихованців і кілька працівників. В результаті спалаху захворіли 17 з 34 вихованців дитбудинку, а також кілька його працівників.

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Четыре медсестры и няни, заразившиеся COVID-19, лечатся дома. Коллаж "Сегодня".

Вбивство співробітника КДБ з різних ракурсів – білоруські ЗМІ опублікували дивне відео

Білоруські ЗМІ поширили дивне відео вбивства співробітника КДБ під час штурму квартири, де знаходилися підозрювані в терористичній діяльності. ЗМІ пишуть, що це сталося в Мінську. Той, хто стріляв нібито був убитий вогнем у . а убитого звали Зельцер Андрій Юрійович, йому було 32 роки, працював в EPAM Systems (IT-компанія, заснована білоруським підприємцем Аркадієм Добкіним, якого Лукашенко назвав одним зі спонсорів протестів в Білорусі).

Не зовсім зрозуміло хто і навіщо знімав самого стрілка в момент пострілу зсередини квартири. Колаж "Сегодня".

Таліби звинуватили США в порушенні суверенітету "Ісламського емірату Афганістан"

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представники руху "Талібан", які захопили в серпні влада , Звинуватили США в тому, що американські безпілотники незаконно вторглися в повітряний простір Афганістану.

Залишилися дружина і двоє дітей: стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

на Донбасі 26 вересня за виконання бойового завдання загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Молостов. У нього залишилися дружина і двоє дітей. 49-річний боєць загинув 26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС. Церемонія прощання з українським воїном пройде 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка Сахновщинського сільради.