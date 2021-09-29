В дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19 і таліби звинуватили США в порушенні суверенітету "Ісламського емірату Афганістан" – головні новини за ніч

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
В дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19: госпіталізовано дітей
У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавируса. Захворіли половина вихованців і кілька працівників. В результаті спалаху захворіли 17 з 34 вихованців дитбудинку, а також кілька його працівників.
Вбивство співробітника КДБ з різних ракурсів – білоруські ЗМІ опублікували дивне відео
Білоруські ЗМІ поширили дивне відео вбивства співробітника КДБ під час штурму квартири, де знаходилися підозрювані в терористичній діяльності. ЗМІ пишуть, що це сталося в Мінську. Той, хто стріляв нібито був убитий вогнем у . а убитого звали Зельцер Андрій Юрійович, йому було 32 роки, працював в EPAM Systems (IT-компанія, заснована білоруським підприємцем Аркадієм Добкіним, якого Лукашенко назвав одним зі спонсорів протестів в Білорусі).
Таліби звинуватили США в порушенні суверенітету "Ісламського емірату Афганістан"
представники руху "Талібан", які захопили в серпні влада , Звинуватили США в тому, що американські безпілотники незаконно вторглися в повітряний простір Афганістану.
Залишилися дружина і двоє дітей: стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового
на Донбасі 26 вересня за виконання бойового завдання загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Молостов. У нього залишилися дружина і двоє дітей. 49-річний боєць загинув 26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС. Церемонія прощання з українським воїном пройде 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка Сахновщинського сільради.