У Дії з'явилися нові COVID-сертифікати: як їх згенерувати

У сервісі Дія з'явилася можливість згенерувати три нових сертифікати. Крім того, їх можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.
Про це повідомляє Telegram-канал Дія.
Які сертифікати можна згенерувати?
На порталі дія тепер можна згенерувати наступні сертифікати:
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- про негативний ПЛР-тест;
- про одужання від коронавірусу;
- для дітей віком від 12 років
Як отримати сертифікат?
- авторизуватися будь-яким зручним способом;
- натиснути "послуги" — "Здоров'я" — "COVID-сертифікати";
- вибрати потрібний тип сертифіката;
- поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.
Розробники додатку зазначили, що документи можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.
Які країни можна відвідати з українським COVID-сертифікатом?
На сьогодні українці можуть відвідати 52 країни, які визнають наші COVID-сертифікати. Серед них не лише близькі для нас країни Європи, такі як Німеччина, Австрія, Іспанія, Франція чи Португалія, але й держави Азії.
Приміром нещодавно влада Сінгапуру вирішила приймати українців із COVID-сертифікатом. Слідом за ним відкриється й Таїланд.
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