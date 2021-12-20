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У Дії з'явилися нові COVID-сертифікати: як їх згенерувати

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 21:43
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Згенеровані документи можна зберегти у форматі PDF, а також роздрукувати
У сервісі з'явилися три нові документи/Колаж: "Сьогодні"
У сервісі з'явилися три нові документи/Колаж: "Сьогодні"

У сервісі Дія з'явилася можливість згенерувати три нових сертифікати. Крім того, їх можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.

Про це повідомляє Telegram-канал Дія.

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Які сертифікати можна згенерувати?

На порталі дія тепер можна згенерувати наступні сертифікати:

  • про негативний ПЛР-тест;
  • про одужання від коронавірусу;
  • для дітей віком від 12 років

Як отримати сертифікат?

  • авторизуватися будь-яким зручним способом;
  • натиснути "послуги" — "Здоров'я" — "COVID-сертифікати";
  • вибрати потрібний тип сертифіката;
  • поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.

Розробники додатку зазначили, що документи можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.

Які країни можна відвідати з українським COVID-сертифікатом?

На сьогодні українці можуть відвідати 52 країни, які визнають наші COVID-сертифікати. Серед них не лише близькі для нас країни Європи, такі як Німеччина, Австрія, Іспанія, Франція чи Португалія, але й держави Азії.

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Приміром нещодавно влада Сінгапуру вирішила приймати українців із COVID-сертифікатом. Слідом за ним відкриється й Таїланд.

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