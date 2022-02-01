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У "Дії" з'явився COVID-сертифікат про бустер, але подорожувати з ним можна не відразу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 11:10
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З 1 лютого всі українці, які отримали бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат
Без COVID-сертифіката не можна буде в'їхати до жодної країни ЄС.
Без COVID-сертифіката не можна буде в'їхати до жодної країни ЄС. / Фото: Колаж: Сьогодні

У програмі "Дія" з'явилися сертифікати про вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою. Він діятиме 270 днів, але подорожувати з COVID-документом українці зможуть не одразу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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За його словами, сертифікатом можна користуватись як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте подорожувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів від щеплення. Раніше перетнути кордон не вийде, оскільки сертифікат не буде чинним.

Усього термін дії документа про бустерну вакцинацію становить 270 днів.

Як отримати сертифікат?

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на портал або додаток "Дія". Зробити це можна навіть у день одержання вакцини проти COVID-19.

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Сертифікат генерується за будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні.

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