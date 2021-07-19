В "Дії" з'явиться "військовий" документ: що готують ветеранам АТО/ООС

Міністерство цифрової трансформації також готує й інші сюрпризи для учасників війни на Донбасі

"Дія" готує сюрприз для ветеранів. Колаж "Сьогодні"

В додаток "Дія" у жовтні цього року інтегрують посвідчення учасника бойових дій, а також пільговий електронний квиток для учасників війни на Донбасі. Про це повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук, передає прес-служба Мінветеранів.

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За його словами, в додатку буде не тільки УБД.

"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг "Дія". Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми опікуємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів. Також зараз Мінветеранів розробляє концепцію і пропрацьоває реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу "Дія", – розповів Левчук.

Також планується запуск онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI, яка дасть ветеранам рівні можливості для початку власного бізнесу.

"Ми хочемо об’єднати низку онлайн платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів. Тут будуть зібрані всі інструменти державної підтримки і тому числі й в регіонах, а також від міжнародних організацій", – підкреслив заступник міністра.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку липня в "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати, які будуть діяти для поїздок за кордон.

А нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт про онлайн-прописку, щоб можна було міняти місце проживання на порталі "Дія". Прийнятий проєкт закону остаточно скасує "штамп про прописку".

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