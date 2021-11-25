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У "Дії" вже можна отримати COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест: інструкція

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 листопада, 13:50
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У меню сертифікатів програма пропонує згенерувати один із трьох типів сертифікатів: вакцинацію, одужання або негативний ПЛР-тест
У "Дії" з'явилася нова функція. Фото: колаж "Сьогодні"
У "Дії" з'явилася нова функція. Фото: колаж "Сьогодні"

У додатку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат із ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

У меню COVID-сертифікатів "Дія" пропонує згенерувати один із трьох типів сертифікатів: вакцинацію, одужання або негативний ПЛР-тест.

Що відомо про COVID-сертифікат з ПЛР-тесту

З 1 листопада запустили в "Дії" бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів.

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Сертифікат діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Як генерується сертифікат

Згенерувати його можна так само, як COVID-сертифікат про вакцинацію.

Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", обрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Сгенерувати сертифікат".

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Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч із іншими цифровими документами у програмі. Процес займає кілька хвилин.

До речі, зараз у "Дії" також є: міжнародний, "жовтий" і "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. Жовтий сертифікат можна отримати після однієї вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та зелений діють 365 днів.

Перевірка COVID-сертифікатів

В Україні продовжуються перевірки дотримання карантинних правил та виявлення підроблених COVID-документів. До рейдів залучено 14 тисяч осіб особового складу.

За минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у скоєнні 38 кримінальних правопорушень. У роботі є ще кількадесят справ. Також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

Посилення контролю

За підсумками селекторної наради було поставлено завдання відповідним міністерствам та відомствам розробити заходи щодо посилення контролю за достовірністю COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.

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