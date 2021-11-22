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СЬОГОДНІ Новини України

В "Дії" вже доступні три види СOVID-сертифікатів. Як отримати – інструкції

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 листопада, 12:18
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Застосунок оновився, тепер спершу треба отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію, а потім – внутрішній
В "Дії" оновили сертифікати про вакцинацію і одужання від коронавіруса.
В "Дії" оновили сертифікати про вакцинацію і одужання від коронавіруса. / Фото: Колаж: Сьогодні

Додаток "Дія" постійно оновлюється, і в нього знову внесли зміни. Тепер кожний може отримати сертифікат про одужання, а також згенерувати сертифікат для своєї дитини.

Сайт "Сьогодні" публікує інструкції, як отримати СOVID-сертифікати.

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Як отримати сертифікат про вакцинацію

  • Як і раніше потрібно перейти у розділ "Послуги" і там обрати "СOVID-сертифікати".

Фото: скріншот

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  • Далі користувачу повідомляють – "для того, щоб отримати сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, знадобиться ID-картка чи закордонний паспорт у застосунку.
  • Ознайомившись із інформацією слід натиснути "Почати".

Фото: скріншот

  • Далі слід натиснути внизу "Я ознайомився зі змістом заяви та надаю згоду про передачу даних про себе" і натиснути "Надіслати".
  • Після цього треба вибрати тип COVID-сертифіката. Важлива зміна: тепер спочатку потрібно отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію, а лише потім – внутрішній.

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Фото: скріншот

  • Через кілька хвилин вам на телефон прийде сповіщення про те, що сертифікат знайдено або ні. Якщо документ є у відповідних реєстрах, він відразу відобразиться в "Дії".

Фото: скріншот

Як отримати сертифікат про одужання

Для цього слід виконати всі аналогічні дії, тільки в графі тип COVID-сертифіката обрати "Міжнародний сертифікат про одужання" і натиснути "Надіслати".

Після цього з'явиться сповіщення "Якщо Дія знайде дані про вас в реєстрах, сертифікат з'явиться в розділі "Документи".

Як отримати СOVID-сертифікат дитини

  • Перейти у розділ "Послуги" і там обрати "СOVID-сертифікати".
  • Далі натиснути на "СOVID-сертифікати моїх дітей".

Фото: скріншот

  • На екрані з'явиться сповіщення, що необхідно спершу додати в Дію свідоцтво про народження дитини. Натискаєте "Додати свідоцтво".

Фото: скріншот

  • Вводите всі необхідні дані та отримуєте свідоцтво про народження.

Фото: скріншот

  • Після цього генеруєте СOVID-сертифікат. Він буде доступний у вашому застосунку.

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