У Дніпрі побили пенсіонера, який милицею вдарив дитину в супермаркеті

У Дніпрі сталася бійка в супермаркеті. В результаті до синців побили літнього чоловіка.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Інцидент стався в житловому масиві Придніпровськ. Пенсіонер вдарив хлопця милицею по голові за те, що він нібито бив пляшки.
Далі по темі
Самосуд чи покарання?
Хлопчик розповів про інцидент своїм батькам. Ті знайшли пенсіонера в магазині, поламали йому милицю і поставили фінгал.
На місце викликали поліцію, обидві сторони не стали писати заяви.
У центрі Києва підрізали підлітка
Раніше на Контрактовій площі п'яний чоловік спровокував конфлікт з 17-річним підлітком і вдарив його ножем в живіт.
Підліток разом зі своїми друзями перебував на вулиці, до компанії почав чіплятися чоловік напідпитку. У якийсь момент зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив ним юнака в живіт. Пізніше він намагався втекти з місця, проте його затримали співробітники муніципальної охорони.
Зловмисника передали поліції. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше ми писали:
- У Києві біля скандальної забудови в Дніпровському районі тітушки побили ветерана війни на Донбасі.
- У Києві на АЗС до смерті побили чоловіка. Місцевий житель кілька разів ударив незнайомця через конфлікт з працівником заправки. В результаті потерпілий помер до приїзду "швидкої".