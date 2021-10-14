У Дніпрі побили пенсіонера, який милицею вдарив дитину в супермаркеті

Літній чоловік вирішив "покарати" дитину за те, що він нібито хуліганив у магазині

У Дніпрі побили пенсіонера, який вдарив дитину милицею. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі сталася бійка в супермаркеті. В результаті до синців побили літнього чоловіка.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Інцидент стався в житловому масиві Придніпровськ. Пенсіонер вдарив хлопця милицею по голові за те, що він нібито бив пляшки.

Самосуд чи покарання?

Хлопчик розповів про інцидент своїм батькам. Ті знайшли пенсіонера в магазині, поламали йому милицю і поставили фінгал.

На місце викликали поліцію, обидві сторони не стали писати заяви.

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У центрі Києва підрізали підлітка

Раніше на Контрактовій площі п'яний чоловік спровокував конфлікт з 17-річним підлітком і вдарив його ножем в живіт.

Підліток разом зі своїми друзями перебував на вулиці, до компанії почав чіплятися чоловік напідпитку. У якийсь момент зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив ним юнака в живіт. Пізніше він намагався втекти з місця, проте його затримали співробітники муніципальної охорони.

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Зловмисника передали поліції. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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