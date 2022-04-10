У Дніпрі на пам'ятнику Пушкіну намалювали літери Z (відео)

Через інцидент біля пам'ятника зібрався натовп людей та приїхали співробітники поліції

Правоохоронці відреагували на напис / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі поліція затримала хлопців, які розмалювали пам'ятник Пушкіну літерами "Z".

Про це повідомив Telegram-канал "Perepichka News".

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На відео видно як біля пам'ятника зібралося понад 10 людей та співробітники поліції, які приїхали на двох автомобілях. Поліцейські затримали молодиків.

Люди у коментарях під відео висловили своє обурення.

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"Нігтями і зубами нехай стирають свої витівки...", – написали в Telegram.

Місто в Житомирській області відмовилося від літери Z на гербі

У місті Новоград-Волинському Житомирської областівирішили прибрати букву Z з герба міста. Все для того, щоб герб не асоціювався з російськими окупантами. Таке рішення 31 березня ухвалила міська рада, пише Громадське.

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Депутати вирішили прибрати букву Z з зображень малого та повного гербів Новоград-Волинського міського товариства. Ця літера означала першу назву міста Звягель.

Все через те, що російські загарбники використовують цей символ у пропагандистських цілях та для маркування техніки.

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