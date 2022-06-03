У Дніпрі пролунав потужний вибух (відео)

Над містом піднявся стовб диму

В Дніпрі стався вибух на підприємстві. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі пролунав потужний вибух. Однак на момент удару тривоги в місті не було. За попередньою інформацією, пожежа виникла на одному з підприємств.

Про це повідомляє ДСНС в Дніпропетровській області.

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Прильотів ракет не було і пожежа з цим не пов'язана.

"Дим, який можна бачити в одному з районів Дніпра – це наслідок пожежі на приватному підприємстві. Загорання сталося о 16:30 в металевому ангарі, згодом там вибухнули газові балони", - йдеться в повідомленні.

Площа займання – 1000 кв. м. На місці працюють 17 рятувальників та 4 пожежні автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Містян просять не панікувати

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У Дніпрі пролунало кілька вибухів

Вранці 27 травня мешканці Дніпра почули кілька гучних вибухів. Після цього у місті почалася пожежа. За кілька хвилин до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

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Місцеві жителі повідомляють, що через вибухову хвилю у багатьох тремтіли вікна. Після цього у місті почалася пожежа.

Також пишуть, що вибух було чутно за 30 км від Дніпра – попередньо, у Новомосковську.

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, було кілька "прильотів".

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