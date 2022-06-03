У Дніпрі пролунав потужний вибух (відео)

У Дніпрі пролунав потужний вибух. Однак на момент удару тривоги в місті не було. За попередньою інформацією, пожежа виникла на одному з підприємств.
Про це повідомляє ДСНС в Дніпропетровській області.
Прильотів ракет не було і пожежа з цим не пов'язана.
"Дим, який можна бачити в одному з районів Дніпра – це наслідок пожежі на приватному підприємстві. Загорання сталося о 16:30 в металевому ангарі, згодом там вибухнули газові балони", - йдеться в повідомленні.
Площа займання – 1000 кв. м. На місці працюють 17 рятувальників та 4 пожежні автомобілі. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Містян просять не панікувати
У Дніпрі пролунало кілька вибухів
Вранці 27 травня мешканці Дніпра почули кілька гучних вибухів. Після цього у місті почалася пожежа. За кілька хвилин до цього в області було оголошено повітряну тривогу.
Місцеві жителі повідомляють, що через вибухову хвилю у багатьох тремтіли вікна. Після цього у місті почалася пожежа.
Також пишуть, що вибух було чутно за 30 км від Дніпра – попередньо, у Новомосковську.
Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, було кілька "прильотів".
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