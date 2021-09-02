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У Дніпрі прогримів вибух – у салоні авто розірвалася граната

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
2 вересня, 14:55
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Водія автомобіля Subaru доставили в лікарню
Вибух стався в cалоні автомобіля Subaru. Фото: колаж "Сьогодні"
Вибух стався в cалоні автомобіля Subaru. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі прогримів вибух в автомобілі. Як повідомляє пресслужба обласної поліції, інцидент стався на вулиці Ливарній близько 12:00 у четвер, 2 вересня.

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"За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru біля переднього пасажирського сидіння. З місця події вилучені фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що водія автомобіля доставили в лікарню. Його життю ніщо не загрожує.

На місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.

На месті події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група
На месті події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група / Фото: Нацполиция

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