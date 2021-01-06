У ДТП загинув 16-річний син Геннадія Корбана – соцмережі

Син бізнесмена і політика Геннадія Корбана загинув. Про це повідомили в соцмережах.
"Школяр Лев Геннадійович Корбан зник сьогодні вдень, після того як поїхав кататися з однокласницею на багі. Пізніше поліція знайшла багі на дні річки, в багі виявили два трупи: Лева Геннадійовича Корбана і його однокласниці Васик Юлії Миколаївни", – сказано в повідомленні Telegram-каналу "Картковий офіс".
В свою чергу "Дніпро Оперативний", посилаючись на власні джерела, повідомляє, що 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець з дівчиною каталися на квадроциклі і впали в річку Мокра Сура.
За інформацією видання, дівчина, яка проживає в Новоолександрівці, разом з однокласником, котрий приїхав в гості з Дніпра, поїхала вдень кататися на квадроциклі. Після довгої відсутності дітей мати дівчини викликала поліцію.
Внаслідок пошуків квадроцикл із загиблими було виявлено поблизу села Новоолександрівка в річці Мокра Сура.
Попередньо, підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Квадроцикл перекинувся і діти потонули, незважаючи на невелику глибину: вони були пристебнуті і не змогли вибратися.
На місці події працювали поліція і рятувальники. За допомогою троса квадроцикл з тілами загиблих дістали з річки. Всі обставини і подробиці трагедії встановлюватимуть правоохоронні органи.
Ймовірні фото з місця загибелі 16-річного Льва Корбана (офіційного підтвердження інформації поки немає) опублікували Dетектів-Info.
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