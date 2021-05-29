У Львові та Києві відкрилися перші центри вакцинації від COVID-19 – фото

Вакцинація населення триває – сьогодні щеплення почали робити у спеціально створених центрах вакцинації

У Києві та Львові запустили перші в Україні центри вакцинації від коронавірусу.

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Як передають кореспонденти "Сьогодні", в обох містах спостерігаються невеликі черги за щепленням.

Центр вакцинації в Києві

Центр вакцинації від коронавірусу в столиці почав роботу 29 травня на базі Міжнародного виставкового центру. Щеплення вакциною CoronaVac будуть робити киянам, які зареєструвалися в додатку "Дія", повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Вакцинація буде проходити в суботу та неділю. Фото: "Сьогодні"

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Бажаючим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія" та бажано – копію декларації з лікарем, якщо вона підписана.

І в Києві, і у Львові в центрах вакцинації є невеликі черги в декілька десятків людей. Фото: "Сьогодні"

Вакцинація буде проходити в суботу та неділю з 10:00 до 18:00 за адресою: Броварський проспект, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Заступник голови КМДА додав, що в Центрі вакцинації працювати бригади медиків, які пройшли спеціальне навчання. Під час роботи центру буде чергувати бригада "швидкої".

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У Центрі вакцинації працюють бригади медиків, які пройшли спеціальне навчання. Фото: "Сьогодні"

Центр вакцинації у Львові

У Львові центр вакцинації відкрився на стадіоні "Арена Львів". Перевагу надаватимуть літнім особам старше 60 років, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, вакцинуватися в Центрі можна буде у вихідні препаратом CoronaVac. Там працюватимуть до обіду (10: 00-15: 00) дві бригади, інші дві – після обіду (15: 00-19: 00).

Реклама Перевагу надаватимуть літнім особам старше 60 років. Фото: "Сьогодні"

Очікується, що за суботу-неділю мобільним бригадам вдасться вакцинувати понад тисячу людей. Стежити за дотриманням всіх обмежень, носінням масок, дотриманням фізичної і соціальної дистанції, використанням дезінфікуючих засобів для рук, будуть відповідальні особи і волонтери.

Раніше ми повідомляли, що в Україні запустили інтерактивну карту вакцинації.

Також нагадаємо, в Україні привезли вакцину Johnson & Johnson.

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