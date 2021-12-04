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СЬОГОДНІ Новини України

У двох регіонах України люди залишилися без світла через небезпечну погоду

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 08:40
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Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні немає світла у кількох областях через погоду. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні немає світла у кількох областях через погоду. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 4 грудня в Україні у двох областях люди залишилися без електрики. Це пов'язано з поганими погодними умовами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де немає світла?

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориву вітру, мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 2 областях – Львівська – 118 та Івано-Франківська – 12.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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