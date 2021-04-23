В ефірі "Україна 24" — масштабний спецпроєкт до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи

26-го квітня "Україна 24" покаже ексклюзивний спецпроєкт до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Команда інформаційного каналу спробує по-новому поглянути на одну з найбільших екологічних катастроф в історії людства крізь призму років.

Реклама

"Україна 24" вестиме пряме мовлення з місця подій, відтворюючи хронологію трагедії, яку намагалися приховати від світу.

Ведучі Алла Щоличева та Олег Білецький вийдуть в ефір з виїзної студії біля саркофага у Чорнобилі. Також Алла поспілкується наживо з місця подій з глядачами каналу "Україна". Ексклюзивно з Прип'яті буде мовити ведуча Лейла Мамедова, колишня жителька цього міста та одна з тих, кому довелося починати свій шлях наново.

Реклама

"Я їду додому", — завжди відповідаю так, коли збираюсь до Прип’яті та Чорнобилю. У 2014 вперше після аварії потрапила в місто свого дитинства. З’їздила один раз і вже знала, що буду за кожної нагоди повертатися. Це моя внутрішня потреба. Через багато років й кількох поїздок я зрозуміла, чому мене тягне туди. Там моя сім’я була щасливою. Завжди, коли заїжджаю в Прип’ять, виходить сонце. Мене це так дивувало, а потім дізналась, що так місто зустрічає своїх дітей. І ось я знову повертаюсь Додому", — розповідає Лейла Мамедова.

Також команда НГУ готує серію унікальних матеріалів про людей, які залишилися жити в 30-кілометровій зоні АЕС. Крім того, глядачі загальнонаціонального каналу дізнаються, як насправді змінювався світ після техногенної катастрофи.

Не пропустіть 26-го квітня масштабний спецпроєкт на каналі "Україна 24". На вас чекають неймовірні історії подвигу, героїзму та відродження надії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама