У Єгипті при загадкових обставинах помер українець: ліг спати і не прокинувся

Він відпочивав з друзями

У Єгипті помер 21-річний українець, син відомого тернопільського священика Анатолія Зінкевича – Антон. Він відпочивав з друзями.

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Як пише видання "Номер 1", ввечері він ліг спати, а вранці не прокинувся.

Поки невідомо, від чого саме помер хлопець. Зараз вирішується питання про транспортування тіла на батьківщину.

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Його батько Анатолій Зінкевич помер в 2019 році. Він був настоятелем Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Української православної церкви в Тернополі.

Раніше ми писали, що в Туреччині виявили мертвої 25-річну українку Кристину Новицьку. Вона жила у власному будинку в Муглі під Бодрумом.

Поліція розглядає дві версії загибелі Христини Новицкої, яку знайшли заковану в наручники з пакетом на голові на орендованій віллі в Туреччині.

Також повідомлялося, що суд два з половиною роки не може прийняти рішення в справі про жорстокому вбивстві українки Анастасії Лашманової, яка стала жертвою свого хлопця – Арсенія Становича.

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