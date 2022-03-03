В Енергодарі росіяни обстрілюють блокпост та мирних жителів

Мер міста закликав людей залишатися вдома

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі, де є найбільша в Європі електростанція — Запорізька АЕС, російські війська застосували зброю проти місцевих жителів. Про це повідомив у Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Блокпост обстріляли! Ворог застосував зброю!" — написав він.

Реклама

Орлов уточнив, що ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення.

Жителі міста Енергодар Запорізької області активно намагаються стримувати війська агресора на підході до міста. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізька АЕС.

Ситуація в Україні 3 березня