В Енергодарі росіяни обстрілюють блокпост та мирних жителів

В Енергодарі, де є найбільша в Європі електростанція — Запорізька АЕС, російські війська застосували зброю проти місцевих жителів. Про це повідомив у Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Блокпост обстріляли! Ворог застосував зброю!" — написав він.
Орлов уточнив, що ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення.
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Жителі міста Енергодар Запорізької області активно намагаються стримувати війська агресора на підході до міста. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізька АЕС.
Ситуація в Україні 3 березня
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