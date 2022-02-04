У Європі знайшли новий штам ВІЛ – чого побоюватися українцям

У Нідерландах вчені виявили новий штам ВІЛ – VB. Українцям варто побоюватися, оскільки вірус ушкоджує імунну систему вдвічі швидше за інші варіанти.
Про це повідомили в Oxford University.
Що відомо про новий штам ВІЛ?
Як з'ясувалося, новим штамом заразилося 109 людей. VB пошкоджує імунну систему та послаблює здатність людини боротися з повсякденними інфекціями та хворобами швидше, ніж попередні версії вірусу.
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Крім того, новий штам має вірусне навантаження у 5,5 раза вище, ніж поточний штам. Вчені зазначають, що хворі люди з більшою ймовірністю передають вірус іншим.
Згідно з дослідженням, швидке погіршення здоров'я після зараження VB означає, що раннє виявлення є критичним.
Як людям із ВІЛ-інфекцією захиститися від COVID-19
Українці, які живуть із вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), і ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, більш уразливі до будь-яких інфекцій, зокрема і до коронавірусу. Через це вакцинація від ковіду їм життєво необхідна.
Поки що немає досліджень, які б стверджували, що люди з ВІЛ більш схильні до інфікування. Однак є докази, що ризик важкого перебігу COVID-19 у таких хворих знижується при прийомі антиретровірусної терапії.
За інформацією Центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC), люди з ВІЛ можуть мати велику ймовірність важкого перебігу хвороби. Крім того, люди з ВІЛ-інфекцією мають на 78% вищий ризик померти від ускладнень ковіду. Саме тому вакцинація їм життєво необхідна.
Люди з ВІЛ, як і решта, повинні суворо дотримуватися таких правил:
- правильно використовувати захисні маски;
- дотримуватись соціальної дистанції;
- регулярно мити руки з милом та використовувати антисептик;
- уникати великих скупчень людей.
Додаткові поради для людей з ВІЛ:
- консультуватися з лікарем та регулярно приймати антиретровірусні препарати;
- створити запас препаратів для АРТ на наступні 30-90 днів, це дозволить уникнути черг та зайвих контактів;
- вакцинуватися від грипу та пневмококової інфекції: ці хвороби часто зустрічаються у людей з ВІЛ та небезпечні важким перебігом;
- зробити щеплення від COVID-19;
- якщо захворіли на COVID-19, не скасовувати самостійно прийом жодних ліків, які вживали раніше (зокрема, йдеться про антиретровірусну терапію).
У МОЗ наголосили, що для людей з ВІЛ вакцинація безпечна. Це підтверджено клінічними дослідженнями вакцин проти COVID-19, в які були включені люди, які живуть з ВІЛ.
При цьому щеплення від інших інфекцій пацієнтам з ВІЛ не слід робити протягом 14 днів з моменту вакцинації від COVID-19.
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