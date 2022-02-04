У Європі знайшли новий штам ВІЛ – чого побоюватися українцям

Вчені зазначають, що хворі люди з більшою ймовірністю передають вірус іншим

У Європі виявили новий штам ВІЛ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Нідерландах вчені виявили новий штам ВІЛ – VB. Українцям варто побоюватися, оскільки вірус ушкоджує імунну систему вдвічі швидше за інші варіанти.

Про це повідомили в Oxford University.

Реклама

Що відомо про новий штам ВІЛ?

Як з'ясувалося, новим штамом заразилося 109 людей. VB пошкоджує імунну систему та послаблює здатність людини боротися з повсякденними інфекціями та хворобами швидше, ніж попередні версії вірусу.

Крім того, новий штам має вірусне навантаження у 5,5 раза вище, ніж поточний штам. Вчені зазначають, що хворі люди з більшою ймовірністю передають вірус іншим.

Згідно з дослідженням, швидке погіршення здоров'я після зараження VB означає, що раннє виявлення є критичним.

Реклама

Як людям із ВІЛ-інфекцією захиститися від COVID-19

Українці, які живуть із вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), і ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, більш уразливі до будь-яких інфекцій, зокрема і до коронавірусу. Через це вакцинація від ковіду їм життєво необхідна.

Поки що немає досліджень, які б стверджували, що люди з ВІЛ більш схильні до інфікування. Однак є докази, що ризик важкого перебігу COVID-19 у таких хворих знижується при прийомі антиретровірусної терапії.