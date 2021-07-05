У Європі спалах коронавіруса – Україна терміново вживає заходів

Кабмін вже ввів нові правила в'їзду з чотирьох країн, де найсильніше бушує новий штам коронавіруса Дельта

З Європи йде небезпечний штам коронавіруса. Фото: REUTERS / Henry Nicholls

У світі все більше поширюється небезпечний штам коронавіруса "Дельта", а у Європі через Євро-2020 зросла кількість захворювань. У зв'язку з цим прем'єр-міністра Денис Шмигаль доручив підготувати систему охорони здоров'я до можливої загрози "корона"-спалаху.

Про це йшлося на селекторній нараді на Банковій, передає ОПУ.

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В Україні вже вакцинували майже три мільйони осіб, але в уряді наполягають на збільшенні кількості вакцинальних центрів (зараз вони є у кожній області).

Учасники наради констатували зменшення кількості активних хворих в Україні, але закликали підготуватися до боротьби з "Дельтою". Денис Шмигаль зазначив що у зв'язку з проведенням Чемпіонату Європи з футболу в європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тому потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства повинні перевірити реальну готовність медичних закладів до боротьби з коронавірусом.

"Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності", – сказав глава уряду.

Уже є перші обмеження на в'їзд в Україну

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Як повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, через поширення нового штаму "Дельта" Кабмін вводить нові правила в'їзду в Україну.

З 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великій Британії та Індії, потрібно зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2. Або встановити додаток "Вдома" для проходження 14-денний самоізоляції

"У Португалії, Росії, Великій Британії та Індії найбільша кількість випадків зараження новим штамом "Дельта". І всім іноземцям, які приїжджають з цих країн, потрібно обов'язково здати експрес-тест. Поки Україна знаходиться у "зеленій зоні", правила в'їзду з інших країн не змінювалися і додаток встановлювати не потрібно", – підкреслив чиновник.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Львові посилять карантин через штам "Дельта". За словами мера міста, влада активно моніторить ситуацію щодо нового штаму коронавіруса.

Тим часом в Україні померла людина після щеплення препаратом Pfizer. Докладніше про це дивіться у нашому сюжеті:

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