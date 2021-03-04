У Facebook розганяють "зраду", що згоріла фабрика вакцин в Індії. Це правда?

Україна закупила препарат Covishield в Індії, але перед цим там сталася біда

У Мережі з'явилися повідомлення про те, що нібито в Індії згоріла фабрика з виробництва вакцин і загинули люди. Примітно, що на цьому виробництві випускають препарат Covishield, який закупила Україна. Ось тільки спроба розігнати "зраду" не зарахована, оскільки це подія давно минулих днів – пожежа сталася ще 21 січня.

Що за істерика в Мережі?

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Радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков написав сьогодні вранці у Facebook, що п'ятеро людей загинули під час пожежі в Індії.

"Так, горіла фабрика з виробництва вакцин. Так, та сама (у місті Пуні). Я б тепер пожартував про Віслюка Апокаліпсису, але це вже навіть не смішно", – йдеться в його повідомленні.

Цю "зраду" підхопила і поширила в Мережі спільнота підтримки "Європейської солідарності" і Порошенка.

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А насправді пожежа була?

Дійсно, горів один з недобудованих корпусів Індійського інституту сироватки – одного з найбільших у світі виробників вакцин. Там виробляють вакцини спільної розробки Оксфордського університету і шведської компанії AstraZeneca.

Ось тільки пожежа була ще 21 січня цього року. Індійське видання The Indian Express повідомляло про п'ятьох загиблих. У керівництві інституту відзначали, що ця пожежа ніяк не вплине на постачання вакцин замовникам.

Через місяць, 21 лютого, вакцина Covishield була успішно відправлена в Україну. Але при цьому вже в нашій країні почали розганяти "зраду", що препарат нібито може бути небезпечний і неефективний. Ми спростували п'ять міфів про індійську вакцину.

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Також варто зазначити, що Covishield закупили далеко не останні в світі країни, серел них і Велика Британія. Читайте детальніше, де ще використовують цей препарат.

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