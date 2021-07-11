У фільмі Чорна вдова зі Скарлетт Йоханссон показали Євромайдан

Режисер супергеройський стрічки показав титри на тлі кадрів з Революції гідності в 2014 році

Один з найбільш очікуваних фільмів року показав протести в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Фільм "Чорна вдова", який став першою за два роки повнометражною прем'єрою кіновсесвіту Marvel, вже встиг вразити багатьох глядачів.

І якщо спін-офф про життя найманки Наташі Романофф до її приєднання до супергеройської команди Месників вразив більшість с тих, хто його подивився, розкриттям далеко не найпростішого персонажа супергеройський "мильної опери" і спецефектами, то щодо українців наші громадяни оцінили кадри з Революції гідності в 2014 році.

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Як повідомляє Олексій Гордєєв в Facebook, драматичні зйомки зіткнень учасників Євромайдану з силовиками показали на сцені титрів.

Кадри з Києва семирічної давності включили в фільм "Чорна вдова". Фото: facebook.com/alexey.gordyeyev

Нагадаємо, прем'єра "Чорної вдови" мала відбутися ще в 2020-му, але її перенесли через епідемію коронавірусу. У підсумку в Україні стрічку запустили в прокат 8 липня. Як відомо, вона стане першою в четвертій фазі розвитку кіновсесвіту Marvel.

"Сьогодні" вже подивилися цей довгоочікуваний фільм – читайте більше на нашому сайті про сюжет і що нам сподобалося.

Що ще обговорюють в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: