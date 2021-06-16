Русский
$ 26,93
32,62
  1. Новини України

У Фінляндії дозволили вакцинувати заробчітан: куди звертатися українцям

16 червня 2021 20:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

МОЗ країни рекомендував місцевим органам включити іноземців, які довгий час працюють в Фінляндії, до національної програми з імунізації

Сезонні працівники в Фінляндії можуть розраховувати на вакцину від COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Сезонні працівники в Фінляндії можуть розраховувати на вакцину від COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці, які виїжджають на заробітки або на роботу до Фінляндії, мають право бути вакцинованими від коронавірусу в рамках національної імунізаційної програми.

Реклама

Про це повідомили в посольстві Фінляндії в Україні

Дипломати стверджують, що фінський МОЗ рекомендував місцевим органам охорони здоров'я включити іноземців, які працюють в Фінляндії вже тривалий час, до такої програми.

Читайте також: У Фінляндії через коронавірус перенесли вибори

"Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 до центру вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають", – зазначили в посольстві.

Реклама

Водночас дипломати визнали, що в деяких регіонах вакцини можуть бути недоступні. Саме за муніципальними органами охорони здоров'я залишатиметься остаточне рішення про можливість вакцинації іноземців.

Не пропусти!
Бейл епічно змазав пенальті, але валлійці не залишили Туреччині шансів на порятунок
Гарет Бейл в матчі зі збірною Туреччини

Нагадаємо, минулого місяця український лоукостер SkyUp оголосив про спеціальні рейси з України до Фінляндії, призначені насамперед для сезонних працівників.

Також ми писали, що раніше цьогоріч у Фінляндії виявили абсолютно новий варіант коронавірусу – Fin-796H.

Про що ще говорять в Україні та світі 16 червня, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні РадиВлада
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУ
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУФінанси
На Трійцю спека до +30 і майже без дощів: прогноз погоди до кінця тижня
На Трійцю спека до +30 і майже без дощів: прогноз погоди до кінця тижняУкраїна
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиціВлада
"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєктВлада
"Є тільки одне побоювання": Зеленський про зустріч Байдена і ПутінаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти