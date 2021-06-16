У Фінляндії дозволили вакцинувати заробчітан: куди звертатися українцям

Сезонні працівники в Фінляндії можуть розраховувати на вакцину від COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці, які виїжджають на заробітки або на роботу до Фінляндії, мають право бути вакцинованими від коронавірусу в рамках національної імунізаційної програми.
Про це повідомили в посольстві Фінляндії в Україні
Дипломати стверджують, що фінський МОЗ рекомендував місцевим органам охорони здоров'я включити іноземців, які працюють в Фінляндії вже тривалий час, до такої програми.
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"Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 до центру вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають", – зазначили в посольстві.
Водночас дипломати визнали, що в деяких регіонах вакцини можуть бути недоступні. Саме за муніципальними органами охорони здоров'я залишатиметься остаточне рішення про можливість вакцинації іноземців.
Нагадаємо, минулого місяця український лоукостер SkyUp оголосив про спеціальні рейси з України до Фінляндії, призначені насамперед для сезонних працівників.
Також ми писали, що раніше цьогоріч у Фінляндії виявили абсолютно новий варіант коронавірусу – Fin-796H.
Про що ще говорять в Україні та світі 16 червня, дивіться у відеосюжеті:
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