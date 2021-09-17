У ДБР не виключають версію навмисного вбивства судді Писанця

Вже проведена судово-медична експертиза, призначені ще декілька експертиз

Померлий суддя Віталій Писанець. Фото: Голос народу

У Державному бюро розслідувань (ДБР) не виключають версію навмисного вбивства судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Слідство перевіряє всі можливі версії.

Про це повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Реклама

За його словами, зареєстровано кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

"Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося", – розповів Сухачов.

Вже проведено судово-медичну експертизу, призначено ще кілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуться слідчі версії.

"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії умисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати", – уточнив він.

При цьому Сухачов додав: "Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна необхідність – будемо обговорювати зміну кваліфікації".

Реклама

Читайте також:

Майно Арбузова і справа Шеремета: найскандальніші рішення померлого судді Писанця

Що відомо про Віталія Писанця

Згідно даним порталу Чесно, з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). В 2011-му його призначили головою цього суду.

22 липня 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Також суддя нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука – розглядав відведення іншого судді в справі нардепа.

Раніше ми повідомляли, що суддя Писанець помер після застілля з правоохоронцями.

Реклама

Також нагадаємо, 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України, міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.