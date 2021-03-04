В Генштабі пояснили, куди 2021 року відправлять служити призовників

Навесні планують призвати на строкову військову службу понад 14 тисяч юнаків

Під час чергового звільнення у квітні-липні 20201 в Україні планують звільнити з військової служби в запас близько 6,4 тисяч строковиків, на зміну яким мають прийти нові строковики.

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Про це повідомляє видання Міноборони АрміяInform.

Т.в.о начальника управління організації комплектування рядовим та сержантським складом Головного управління персоналу ГШ ЗСУ полковник Володимир Єременко розповів, що строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2021-му – квітень-червень і жовтень-грудень.

Навесні планують призвати на строкову військову службу понад 14 тисяч юнаків, з них для ЗСУ – 6500, Нацгвардії – 4646, Прикордонної служби – 2500, Державної спеціальної служби транспорту – 600.

Єременко підкреслив, що строковики служитимуть у всіх військових частинах, їх не залучатимуть до виконання завдань у районі проведення ООС. Вони виконуватимуть допоміжні функції у пунктах постійної дислокації, нестимуть службу для забезпечення життєдіяльності військової частини.

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Обсяги видатків, передбачених для проведення призову на строкову військову службу (на одного призовника. – Ред.) – 5 244 грн. З них 4 540 – для виплати грошової допомоги громадянам України, яких призивають на строкову військову службу.

Нагадаємо, в серпні-2020 Генштаб ЗСУ заявив, що до кількість призваних на строкову військову службу планують зменшити, водночас збільшивши залучення військовослужбовців ЗСУ на контрактній основі.

А в лютому-2020 тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що призов на строкову службу юнаків віком 18 і 19 років проходитиме на добровільних засадах.

Відео : Україна 24

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