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Можливе викрадення: у горах Туреччини зникла українська альпіністка (фото)

18 травня, 08:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жінка вийшла на вершину гори, відправила повідомлення матері і з тих пір зв'язку з нею немає. На пошуки виїхав брат зниклої

У Туреччині шукають туристку з України Яну Кривошею. Альпіністка пішла в гори і перестала виходити на зв'язок ще 2 травня.

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Про це написав брат зниклої В'ячеслав Кривошея у Facebook.

За його словами, українка 1979 року народження вирушила до Туреччини 1 травня з Одеси. 2 травня вона відправила повідомлення матері "Я на вершині" і з тих пір на зв'язок не виходила. Ще два дні телефон подавав сигнал, але вона не відповідала, а потім сіла батарея.

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10 числа у Яни був зворотний рейс, але додому вона не повернулася.

Як уточнює брат зниклої, Кривошея збиралася піднятися на гору Гейік Сіврісі. На пошуки сестри брат вирушив до Туреччини. Рідні звернулися до правоохоронців в Україні і Туреччині, а також повідомили українського консула.

Зараз зниклу шукають рятувальники, альпіністи, волонтери і сам В'ячеслав. Вже знайшли намет Яни з деякими її речами.

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Фото: Facebook Левицької

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"Поліція, рятувальники та волонтери вже досить ретельно прочесали всі її можливі маршрути, і поки залишаються такі версії: заблукала і впала в невідомому поки місці, поїхала в інше місце лазити (малоймовірно), викрадення..." - написав Кривошея.

Також він додав, що турецькі копи не відстежили контакти сестри від аеропорту Анталії, щоб зрозуміти, з ким вона перетиналася.

Нагадаємо, у Львівській області більше місяця розшукують 20-річну Іванну Дурду.

Крім того, в Рівненській області тривають пошуки пенсіонерки Ганни Васейко. Останній раз її бачили на Великдень, коли та поверталася додому з церкви.

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